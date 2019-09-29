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Аршавин прокомментировал трудоустройство Кокорина и Мамаева 

Teleprogramma.pro + ещё 12 45 минут назад
Аршавин жестко высказался о Кокорине и Мамаеве
Фото: globallookpress.com
Бывший член сборной России по футболу питерского «Зенита», а также недавний герой скандальной светской хроники Андрей Аршавин прокомментировал подписание контрактов бывшими сидельцами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым со своими футбольными клубами. После освобождения по УДО, напомним, Кокорин подписал новый контракт с питерским «Зенитом», Мамаев будет играть за «Ростов».
«Рад и за Сашу, что он нашел работу. И за Пашу — думаю, он поможет «Ростову», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Кроме того, Андрей Аршавин отметил, что после выхода на свободу, как правило, люди не сразу могут найти работу, так что новости о работе футболистов говорит об уровне их профессионализма. Ведь, как отмечает Андрей, футболисты, сидя в тюрьме и колонии ели лапшу быстрого приготовления и печенье, гуляли час в день, пока их коллеги на свободе тренировались. Тем не менее, клубы быстро подписали с ними контракты, пишет «Спорт-Экспресс».
Напомним, накануне СМИ сообщали о том, что Павел Мамаев уже прошел медицинский осмотр в «Ростове».
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Комментарии
Футбол , Андрей Аршавин , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Зенит
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