Аршавин жестко высказался о Кокорине и Мамаеве

Аршавин прокомментировал трудоустройство Кокорина и Мамаева

«Рад и за Сашу, что он нашел работу. И за Пашу — думаю, он поможет «Ростову», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Кроме того, Андрей Аршавин отметил, что после выхода на свободу, как правило, люди не сразу могут найти работу, так что новости о работе футболистов говорит об уровне их профессионализма. Ведь, как отмечает Андрей, футболисты, сидя в тюрьме и колонии ели лапшу быстрого приготовления и печенье, гуляли час в день, пока их коллеги на свободе тренировались. Тем не менее, клубы быстро подписали с ними контракты, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, накануне СМИ сообщали о том, что Павел Мамаев уже прошел медицинский осмотр в «Ростове».