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«Спартак» потерпел четвёртое поражение подряд в РПЛ 

RT на русском + ещё 36 1 час назад
«Спартак» проиграл четвертый раз подряд
Фото: @fcsm_official Twitter
Московский «Спартак» проиграл «Оренбургу» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:2.
В составе красно-белых отличился Лоренсо Мельгарехо на 65-й минуте. Гости забивали Андрей Малых и Джордже Деспотович на 45-й и 63-й минутах.
На 71-й минуте «Оренбург» остался в меньшинстве после удаления Даниэля Мишкича.
Таким образом, «Спартак» потерпел четвёртое поражение кряду в чемпионате России.
«Оренбург» набрал 11 очков и поднялся на 11-е место в РПЛ. Подопечные Олега Кононова с 14-ю баллами расположились на девятой строчке.
Ранее «Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в 11-м туре РПЛ.
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Футбол , Волейбол , Даниэль Мишкич , Олег Кононов , Андрей Малых , Спартак
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