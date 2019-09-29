«Рубин» сыграл вничью с «Уфой», продлив безвыигрышную серию в чемпионате России по футболу

Казанский "Рубин" сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на стадионе "Центральный".

Команды встречались между собой в 11-й раз, на счету казанской команды три победы, у "Уфы" — одна, также было зафиксировано семь ничьих.

"Рубин" продлил серию без побед до пяти матчей в чемпионате России. "Уфа" сыграла вничью в третий раз в сезоне, также клуб четыре раза терпел поражения и четыре раза одерживал победы.

В турнирной таблице "Рубин" занимает 11-е место, набрав 11 очков. "Уфа" идет на 6-й строчке, имея в активе 15 очков. В следующем туре "Рубин" дома примет "Тамбов" 5 октября. В тот же день "Уфа" в домашнем матче сыграет с грозненским "Ахматом".