ЦСКА поднялся на первое место в РПЛ

ЦСКА разгромил «Урал» в Екатеринбурге и поднялся на первое место в РПЛ

ЦСКА нанес разгромное поражение «Уралу» в матче 11-го тура РПЛ. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:0.

На 17-й минуте первый мяч в поединке забил Хердур Магнуссон , став автором единственного гола в первом тайме. Во второй половине голы Арнора Сигурдссона и Яки Бийола помогли гостям установить разгромный счет. Армейцы могли увеличить преимущество на 76-й минуте, однако Федор Чалов не смог реализовать пенальти.

ЦСКА набрал 25 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив «Ростов», «Локомотив» «Зенит» на два балла. Екатеринбуржцы идут на шестой строчке, имея в активе 14 очков.

В следующем туре ЦСКА 6 октября на своем поле сыграет с «Ростовом», «Урал» в тот же день примет «Зенит».

РПЛ. 11-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:1)

Голы: Магнуссон, 17 (0:1); Сигурдссон, 57 (0:2); Бийол, 66 (0:3)

Незабитый пенальти: Чалов, 76 (ЦСКА) ЦСКА нанес разгромное поражение «Уралу» в матче 11-го тура РПЛ. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:0.