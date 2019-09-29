ЦСКА поднялся на первое место в РПЛ

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
22 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
2 3
Локомотив М Локомотив М
Динамо М
Динамо М
2 3
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
1 1
Урал Урал
22 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 0
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
1 2
Ливерпуль Ливерпуль
22 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
4 2
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
1 3
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Валенсия
Валенсия
1 1
Леганес Леганес
22 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
2 1
Фортуна Фортуна
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Боруссия Д Боруссия Д
23 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
1 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
24 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 1
Гранада Гранада
Бетис
Бетис
3 1
Леванте Леванте
Барселона
Барселона
2 1
Вильярреал Вильярреал
25 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Мальорка
Мальорка
0 2
Атлетико М Атлетико М
Леганес
Леганес
1 1
Атлетик Б Атлетик Б
Валенсия
Валенсия
3 3
Хетафе Хетафе
26 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
3 2
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
1 1
Эспаньол Эспаньол
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3 0
Алавес Алавес
27 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
5 1
Бетис Бетис
27 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
1 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
28 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
2 0
Тамбов Тамбов
Ростов
Ростов
3 0
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
1 0
Зенит Зенит
28 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Ливерпуль Ливерпуль
Челси
Челси
2 0
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 0
Уотфорд Уотфорд
28 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
0 2
Барселона Барселона
Гранада
Гранада
1 0
Леганес Леганес
28 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
2 3
Бавария Бавария
Аугсбург
Аугсбург
0 3
Байер Байер
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
1 3
Шальке-04 Шальке-04
29 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
0 3
ЦСКА ЦСКА
Рубин
Рубин
14:00
Уфа Уфа
Спартак М
Спартак М
16:30
Оренбург Оренбург
29 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
18:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
0 1
Вальядолид Вальядолид
Эйбар
Эйбар
15:00
Сельта Сельта
Алавес
Алавес
17:00
Мальорка Мальорка
29 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
16:30
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
19:00
Герта Герта
30 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
19:30
Ахмат Ахмат
30 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
22:00
Арсенал Арсенал
4 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
22:00
Эйбар Эйбар
4 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
21:30
Фортуна Фортуна
5 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
11:30
Ахмат Ахмат
Оренбург
Оренбург
14:00
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
16:30
Тамбов Тамбов
5 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
14:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Норвич Сити
Норвич Сити
17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ливерпуль
Ливерпуль
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
5 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
14:00
Леванте Леванте
Реал Мадрид
Реал Мадрид
17:00
Гранада Гранада
Валенсия
Валенсия
19:30
Алавес Алавес
5 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
16:30
Майнц Майнц
Байер
Байер
16:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Фрайбург
Фрайбург
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
6 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
11:30
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
14:00
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Ростов Ростов
6 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Саутгемптон
Саутгемптон
16:00
Челси Челси
Арсенал
Арсенал
16:00
Борнмут Борнмут
6 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
13:00
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
15:00
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
17:00
Атлетико М Атлетико М
6 октября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
14:30
Аугсбург Аугсбург
Вольфсбург
Вольфсбург
16:30
Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:00
Вердер Вердер

ЦСКА разгромил «Урал» в Екатеринбурге и поднялся на первое место в РПЛ 

Просто Про Спорт + ещё 1 41 минуту назад
ЦСКА поднялся на первое место в РПЛ
Фото: РИА Новости
ЦСКА нанес разгромное поражение «Уралу» в матче 11-го тура РПЛ. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:0.
На 17-й минуте первый мяч в поединке забил Хердур Магнуссон, став автором единственного гола в первом тайме. Во второй половине голы Арнора Сигурдссона и Яки Бийола помогли гостям установить разгромный счет. Армейцы могли увеличить преимущество на 76-й минуте, однако Федор Чалов не смог реализовать пенальти.
ЦСКА набрал 25 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив «Ростов», «Локомотив» и «Зенит» на два балла. Екатеринбуржцы идут на шестой строчке, имея в активе 14 очков.
В следующем туре ЦСКА 6 октября на своем поле сыграет с «Ростовом», «Урал» в тот же день примет «Зенит».

РПЛ. 11-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:1)
Голы: Магнуссон, 17 (0:1); Сигурдссон, 57 (0:2); Бийол, 66 (0:3)
Незабитый пенальти: Чалов, 76 (ЦСКА) ЦСКА нанес разгромное поражение «Уралу» в матче 11-го тура РПЛ. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:0.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Просто Про Спорт: последние новости
Карпин: «Минувший год Мамаева многому научил. Реанимируем и его» Карпин: «Минувший год Мамаева многому научил. Реанимируем и его» ЦСКА разгромил «Урал» в Екатеринбурге и поднялся на первое место в РПЛ ЦСКА разгромил «Урал» в Екатеринбурге и поднялся на первое место в РПЛ Экс-футболист «Краснодара» Мамаев договорился о переходе в «Ростов» Экс-футболист «Краснодара» Мамаев договорился о переходе в «Ростов»
Комментарии
Футбол , Хердур Магнуссон , Федор Чалов , Зенит , Локомотив , ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА стал лидером чемпионата России
ЦСКА стал лидером чемпионата России
В Формуле-1 может появиться российская команда
В Формуле-1 может появиться российская команда
Хабиб назвал место следующего боя
Хабиб назвал место следующего боя7
Фанаты «Ростова» отреагировали на переход Мамаева в клуб
Фанаты «Ростова» отреагировали на переход Мамаева в клуб1
Аванесян защитил титул чемпиона Европы
Аванесян защитил титул чемпиона Европы
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение