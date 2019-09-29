Галицкий рассказал об отношении к деньгам

Владелец российского футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий рассказал о своей мотивации в бизнесе.

"Если я добился успеха в этом городе и с этими людьми, я сам ответственно должен истратить эти деньги, и для этого тоже требуется немалая часть жизни. Иначе нет никакого смысла в их зарабатывании. Если оглянуться назад, то мы с командой добились того, о чем даже никогда не мечтали, и я горжусь той компанией, которую я построил.

Триллион оборота и 100 млрд EBITDA — это красивые цифры. Надеюсь, наш пример будет вдохновлять новое поколение заниматься бизнесом", — написал Галицкий на своей странице в Instagram.

Напомним, Галицкий основал "Краснодар" в 2008 году.

В матче 11-го тура чемпионата России "Краснодар" примет на своем поле тульский "Арсенал".