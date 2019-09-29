Галицкий рассказал об отношении к деньгам 

Владелец российского футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий рассказал о своей мотивации в бизнесе.
"Если я добился успеха в этом городе и с этими людьми, я сам ответственно должен истратить эти деньги, и для этого тоже требуется немалая часть жизни. Иначе нет никакого смысла в их зарабатывании. Если оглянуться назад, то мы с командой добились того, о чем даже никогда не мечтали, и я горжусь той компанией, которую я построил.
Триллион оборота и 100 млрд EBITDA — это красивые цифры. Надеюсь, наш пример будет вдохновлять новое поколение заниматься бизнесом", — написал Галицкий на своей странице в Instagram.
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«Если я добился успеха в этом городе и с этими людьми, я сам ответственно должен истратить эти деньги, и для этого тоже требуется немалая часть жизни. Иначе нет никакого смысла в их зарабатывании. Если оглянуться назад, то мы с командой добились того, о чем даже никогда не мечтали, и я горжусь той компанией, которую я построил. Триллион оборота и 100 млрд EBITDA — это красивые цифры. Надеюсь, наш пример будет вдохновлять новое поколение заниматься бизнесом». #цитатыгалицкого
Напомним, Галицкий основал "Краснодар" в 2008 году.
В матче 11-го тура чемпионата России "Краснодар" примет на своем поле тульский "Арсенал".