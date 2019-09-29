Раскрыты обстоятельства перехода Мамаева в «Ростов»

СМИ рассказали об обстоятельствах перехода Мамаева в «Ростов»

Стали известны обстоятельства перехода полузащитника Павла Мамаева в футбольный клуб «Ростов» из Ростова-на-Дону.

Как сообщает «Бизнес Online», Мамаев был близок к подписанию контракта с московским «Динамо» . Спортивный директор бело-голубых Роман Орещук связался с игроком, но после поражения команды от владивостокского «Луча» в 1/16 финала Кубка России по футболу руководство устроило общекомандное собрание, и уже не проводило встреч с хавбеков.

При этом сам Мамаев был готов перейти в «Динамо», так как в Москве проживает его семья.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин позвонил Мамаеву, как и представители «Динамо», в день его выхода на свободу. Футболист перезвонил специалисту, как только переговоры с московским коллективом были приостановлены.

После этого Мамаева заключил соглашение с «Ростовом» сроком на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Мамаев был приговорён к полутора годам лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы. 17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, вскоре после этого его контракт с «Краснодаром» был расторгнут, он стал свободным агентом.

Ранее Карпин назвал Мамаева футболистом уровня сборной России.