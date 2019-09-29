Фанаты «Спартака» нецензурно обругали Кононова

Фанаты «Спартака» скандируют нецензурные кричалки в адрес Кононова

Фанаты московского клуба призывают специалиста покинуть клуб.

Столичный клуб занимает девятое место в турнирной таблице первенства страны. Последнюю победу в Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые одержали 25 августа.

Встреча между "Спартаком" и "Оренбургом" проходит в Москве. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что форвард Андре Шюррле не сыграет за "Спартак" в матче 11-го тура чемпионата России против "Оренбурга".