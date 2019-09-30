Почему Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

Олег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака» , попросив об отставке сразу после домашнего поражения от «Оренбурга». За время игры под руководством этого специалиста красно-белые не показали никакого прогресса, дважды вылетали из еврокубков и в данный момент находятся на девятом месте в таблице Российской премьер-лиги. На место Кононова уже предлагают вернуть Массимо Карреру, пригласить Дмитрия Парфенова из «Урала» или Владимира Федотова из «Оренбурга».

Период мучений Олега Кононова в «Спартаке» и «Спартака» — с Олегом Кононовым — подошел к концу. Специалист немного не доработал до круглой даты — года на посту главного тренера красно-белых, который исполнился бы 12 ноября.

За это время команда успела провести под его руководством 36 матчей, из которых проиграла почти половину — 14, победила в 16-ти и шесть раз свела игру к ничьей.

Стоит ли говорить, что это явно не та статистика, с которой можно оставаться у руля топ-клуба, особенно если в последнее время поражения в важных матчах идут подряд.

Напомним, «Спартак» проиграл четыре встречи кряду в чемпионате России, что опустило его на девятое место в таблице после 11 сыгранных туров. Так же плохо в последний раз было только 15 лет назад.

Что касается еврокубков, то оттуда красно-белые вылетели еще в августе, проиграв португальской «Браге» в первом же раунде отбора, в котором принимали участие.

В целом «Спартак» не продемонстрировал совершенно никакого прогресса с того момента, как Кононов занял пост главного тренера. Прошлой осенью красно-белые так же болтались в середине таблицы РПЛ, как болтаются сейчас, а игра стала лишь еще более безыдейной и унылой, что доказывают поражения от таких команд, как «Уфа», «Оренбург», а также натужная кубковая победа над «КАМАЗом» (1:2) из третьего по силе дивизиона страны.

Олег Кононов покидает «Спартак»



Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды. https://t.co/VSZVXo1mW4 pic.twitter.com/JNe6qb2uTm— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 29 сентября 2019 г. Неудивительно, что из «Спартака» Кононов буквально сбежал. На прощальной пресс-конференции после поражения от «Оренбурга» журналисты ждали его больше часа, но тренер так и не явился, покинув стадион какими-то окольными путями.

Олег Кононов покидает «Спартак» Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды. https://t.co/VSZVXo1mW4 pic.twitter.com/JNe6qb2uTm— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 29, 2019

Также в зал не зашел ни один представитель красно-белых. Отвечать за поражение на «Открытие Арене» от слабого соперника да еще и в большинстве (полузащитник «Оренбурга» Даниэль Мишкич получил вторую желтую на 71-й минуте) остался капитан команды Георгий Джикия

Защитник попросил болельщиков поддерживать коллектив в это сложное время, честно признался, что не может найти рационального объяснения четвертому поражению подряд в чемпионате России, и пообещал улучшить игру — в общем стандартные слова в этой ситуации.

Однако отделаться одними дежурными фразами не удалось — к тому моменту уже появилось официальное объявление об отставке Кононова, и Джикии пришлось рассуждать о произошедшем.

«Скоро мы узнаем, пойдет ли в такой ситуации на пользу отставка наставника.

Почему Кононов провалился? Думаю, мне было бы некорректно высказываться об этом. Однако все понимают: главное в футболе — это результат.

Мы пытались подняться в турнирной таблице, желали набрать очки, показывать лучшую игру, но увы…» — разводил руками капитан красно-белых.

Также Джикия сообщил, что, в отличие от журналистов, к игрокам Кононов все-таки вышел и произнес прощальную речь, однако разглашать ее содержание футболист отказался.

«Насколько тренер понимал игроков? Наверное, это не ко мне вопрос. В коллективе все было нормально, мы старались выполнять все установки. У тренера были свои задумки, но, если результатов не было, значит, получилось не все», — заключил Джикия.

Также капитан «Спартака» ожидаемо отказался отвечать на вопрос о том, «сливали» ли игроки тренера, и отметил лишь, что ему было «комфортно» работать со специалистом.

Тем временем в футбольном мире уже вовсю обсуждают кандидатуры возможных преемников Кононова. Кто-то даже предлагает сам себя, как, например, сделал бывший игрок и наставник красно-белых Игорь Ледяхов

«Сейчас все очень грустно: «Спартак» проиграл, результат не показывает, поэтому главного тренера и убирают.

Не знаю, почему руководство клуба так долго поддерживало Кононова. Они постоянно были на связи с ним, и, видимо, работа Кононова их устраивала.

Думаю, теперь «Спартаку» нужен, в первую очередь, умный наставник, который готов сразу давать результат. Что касается меня, то я с удовольствием взял бы «Спартак», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат.com».

О своей возможности возглавить московский клуб высказался и Рауль Рианчо, который исполнял обязанности главного тренера красно-белых после увольнения Массимо Карреры и до того момента, как на пост пришел Кононов.

«Мог бы я тренировать «Спартак»? Если руководство клуба рассматривает мою кандидатуру, то это замечательно. Но, я думаю, они будут искать лучшее решение для команды», — цитирует испанского специалиста Sport24. Почти год назад делали неплохое предложение для @fcsm_official, тогда они остановились на Рауле Рианчо. Сейчас ситуация повторяется, может быть, еще раз подумаете? 🙇‍♂️ pic.twitter.com/BWfH7jQUPw— ФК УФА (@UfaFc) 29 сентября 2019 г.

Почти год назад делали неплохое предложение для @fcsm_official, тогда они остановились на Рауле Рианчо. Сейчас ситуация повторяется, может быть, еще раз подумаете? ‍ pic.twitter.com/BWfH7jQUPw— ФК УФА (@UfaFc) September 29, 2019

Тем временем курский «Авангард» , выступающий во втором по силе дивизионе страны, сам позвал к себе Кононова, который является уроженцем Курска.

Олег Георгиевич, возвращайтесь домой! Посмотрите как хороша Курская область при вернувшемся в родную гавань Р. В. Старовойте! У вас тоже все получится, так что ждём! @spartak_hc @kurskadm pic.twitter.com/YBtFAwbOsu— ФК «Авангард» Курск (@AvangardKursk46) September 29, 2019

Если же говорить серьезно, то эксперты называют в числе вероятных преемников Кононова тренера «Урала» Дмитрия Парфенова, наставника «Уфы» Вадима Евсеева и стоящего у руля все того же «Оренбурга» Владимира Федотова.

Однако далеко не каждый тренер согласится идти к красно-белым, глядя на печальный пример Кононова, который принял «Спартак» в трудный момент в самый разгар прошлого сезона, но перестроить команду не смог, провалился по результатам и теперь тянет за собой жирный негативный шлейф собственных неудач и болельщицких унижений.

В таком психологическом состоянии и после такого громкого фиаско Кононов вряд ли получит в скором времени предложение возглавить более-менее сильный клуб. И подобная судьба грозит каждому, кто согласится сейчас принять красно-белых.

Федотов уже официально заявил, что в «Спартак» не перейдет.

«В данный момент у меня работа. В «Оренбург» было вложено столько души, что вариант с переходом в «Спартак» невозможен»,

Парфенова и Евсеева опросить пока не удалось, но весьма вероятно, что они дадут такой же ответ.

«Слава богу, что Кононов подал в отставку. Теперь варианты могут быть разные, — главное, чтобы человек был с яйцами, жесткий.

На Венгера и Парфенова я не рассчитываю, у меня все проще — Шалимов или Юран», — заявил Ефремов.

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд и вовсе считает, что необходимо возвращать Карреру.

«Выход только один: поклониться в ноги Каррере, чтобы он вернулся. Да, много тактических ошибок, но только один человек в данный момент может быть на плаву, выбраться с командой наверх и что-то делать.

Надо дать Каррере карт-бланш и извиниться перед ним. Упасть на колени и сказать: «Прости, что мы такие идиоты, которые дали тебе пинка под зад»,

Также журналист Альфредо Педулла сообщил, что «Спартак» якобы уже предлагал контракт итальянскому тренеру Дженнаро Гаттузо, но того не устроили условия и он отправился в Италию, чтобы возглавить «Дженоа» из Серии А.

Наконец, все эксперты наперебой утверждают, что отставка Кононова была неминуема и напрашивалась уже давно. Вопрос только в том, почему руководство во главе с президентом клуба Леонидом Федуном тянуло так долго, пока сдавшийся Кононов сам не попросил отпустить его.

Возможно, ответ кроется в том, какую компенсацию «Спартак» должен был бы выплатить тренеру в случае досрочного расторжения контракта по инициативе клуба.

По информации «Евро-Футбол.Ру», Кононов получил бы 1,031 млн евро — именно столько ему полагалось за оставшиеся девять месяцев договора.