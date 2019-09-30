Названы кандидаты на пост главного тренера «Спартака»

В данный момент Карпин возглавляет «Ростов». В случае его ухода из клуба на должность может быть приглашен Андрей Талалаев . Тихонов остается без команды и также имеет шансы получить работу в «Спартаке».

29 сентября главный тренер «Спартака» Олег Кононов оставил пост главного тренера команды после поражения от «Оренбурга» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые проиграли в чемпионате России четвертый раз подряд и после 11 туров занимают девятое место в таблице.

«Ростов» под руководством Карпина занимает четвертую строчку в таблице РПЛ. Специалист уже возглавлял «Спартак» в период с 2009 по 2014 год и дважды приводил команду к серебряным медалям чемпионата России. Последним клубом, в котором работал Тихонов, являются самарские «Крылья Советов».

В бытность игроками Карпин и Тихонов выступали за «Спартак» и неоднократно становились чемпионами России в составе красно-белых.