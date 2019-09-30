Дом Семшова ограбили на 20 млн рублей

На дом и жену Игоря Семшова напали грабители

Грабители напали на дом экс-игрока сборной России по футболу, тренера тульского «Арсенала» Игоря Семшова и применили физическую силу к его жене Ларисе. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в МВД

На дом, расположенный на Рублевском шоссе, напали в ночь на 29 сентября. По данным газеты, преступники отжали пластиковое окно и забрались внутрь.

Жена спортсмена была дома, она услышала шум и вышла посмотреть, что случилось. Преступников было четверо, они скрывали лица шарфами, потому их примет Лариса Семшова не запомнила.

«Они применили насилие, не опасное для жизни к заявительнице», — заявил источник газеты.

По данным Telegram-канала Baza, у одного из преступников был пистолет, а у остальных — монтировки и железные пруты. Женщина пыталась выгнать грабителей, но один из них ударил ее и стал угрожать, что изобьет детей, которые также были дома.

Преступники вытащили из сумки женщины 15 тысяч рублей, а из гардероба — ювелирные украшения и наручные часы, в том числе аксессуары с бриллиантами (Burberry, Chopard, Omega, Longines).

Предварительно стоимость похищенного оценили более чем в миллион рублей. Baza утверждает, что ущерб составил около 20 миллионов рублей.