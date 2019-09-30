Дом Семшова ограбили на 20 млн рублей

Грабители напали на дом экс-игрока сборной России по футболу, тренера тульского «Арсенала» Игоря Семшова и применили физическую силу к его жене Ларисе. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в МВД.
На дом, расположенный на Рублевском шоссе, напали в ночь на 29 сентября. По данным газеты, преступники отжали пластиковое окно и забрались внутрь.
Жена спортсмена была дома, она услышала шум и вышла посмотреть, что случилось. Преступников было четверо, они скрывали лица шарфами, потому их примет Лариса Семшова не запомнила.
«Они применили насилие, не опасное для жизни к заявительнице», — заявил источник газеты.
По данным Telegram-канала Baza, у одного из преступников был пистолет, а у остальных — монтировки и железные пруты. Женщина пыталась выгнать грабителей, но один из них ударил ее и стал угрожать, что изобьет детей, которые также были дома.
Преступники вытащили из сумки женщины 15 тысяч рублей, а из гардероба — ювелирные украшения и наручные часы, в том числе аксессуары с бриллиантами (Burberry, Chopard, Omega, Longines).
Предварительно стоимость похищенного оценили более чем в миллион рублей. Baza утверждает, что ущерб составил около 20 миллионов рублей.
«КП» отмечает, что в доме спортсмена нет камер наблюдения и сигнализации. По словам источника «360» в правоохранительных органах, полицейские сняли в доме отпечатки пальцев и нашли монтировку преступников. Правоохранители возбудили уголовное дело.