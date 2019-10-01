Зидан: мы должны вернуть фанатам должок

Зидан: «Матч с „Брюгге“ — хороший шанс вернуть должок болельщикам „Реала“

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча с «Брюгге» во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Болельщики сыграют очень важную роль. Мы знаем, что очень неудачно стартовали в Лиге чемпионов, но это хороший шанс вернуть должок своим поклонникам, которые этого заслуживают. Ну и, конечно, нам нужны очки.

Нужно сильно сыграть в моменты, когда мяч будет у соперника. Владея мячом, необходимо создавать опасные моменты. Мы должны помнить, что эта игра очень, очень и очень важна для нас. Нам нужна только победа, ведь мы сейчас занимаем четвертое место в группе. Такова реальность», — приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА.

Матч «Реал» — «Брюгге» состоится 1 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, начало — в 19:55 мск. В первом туре «сливочные» на выезде проиграли «ПСЖ» (0:3), а «Брюгге» дома сыграл вничью с «Галатасараем» (0:0).