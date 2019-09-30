«В любой момент ждали подвоха». Мамаев вспомнил о тюрьме

«В любой момент ждали подвоха». Мамаев вспомнил о жизни в тюрьме

Сегодня, 30 сентября Алана Мамаева , жена футболиста, выложила интервью с игроком.

«Сел в Range Rover и поехал в Москву. С кем? С Александром Кокориным. Без водителя. Ощущения? Непонятные. Очень долго ждали этого дня. Я был в тревоге пока не наступило 17 сентября. В любой момент ждали подвоха. Каждый день, кроме выходных, встречали с тревогой. Ждали неприятных новостей. На протяжении всего уголовного дела хорошего было мало — сплошной негатив.

На чем спали в колонии? Железные спальные места, на которые ставят матрас. Что ели? По-разному: иногда сами готовили, иногда баланду. Так называют еду в тюрьме. Что я запомнил о тюрьме? Прежде чем что-то делать, нужно выработать план и подумать о последствиях. Тысячу раз. В противном случае, тебя не так поймут и ты будешь нести ответственность. Никто нас там не бил, я личного такого не видел. Осенью 2018 года российский полузащитник Павел Мамаев был осужден за участие в избиении трех человек в центре Москвы. Вместе с ним за решеткой оказались форвард «Зенита» Александр Кокорин, его брат — Кирилл Кокорин, а также общий друг компании Александр Протасовицкий, работающий детским тренером. Мамаев, а также братья Кокорины вышли на свободу по УДО, а Протасовицкий по-прежнему находится в тюрьме.

Сегодня, 30 сентября Алана Мамаева, жена футболиста, выложила интервью с игроком.

«Сел в Range Rover и поехал в Москву. С кем? С Александром Кокориным. Без водителя. Ощущения? Непонятные. Очень долго ждали этого дня. Я был в тревоге пока не наступило 17 сентября. В любой момент ждали подвоха. Каждый день, кроме выходных, встречали с тревогой. Ждали неприятных новостей. На протяжении всего уголовного дела хорошего было мало — сплошной негатив.

На чем спали в колонии? Железные спальные места, на которые ставят матрас. Что ели? По-разному: иногда сами готовили, иногда баланду. Так называют еду в тюрьме. Что я запомнил о тюрьме? Прежде чем что-то делать, нужно выработать план и подумать о последствиях. Тысячу раз. В противном случае, тебя не так поймут и ты будешь нести ответственность. Никто нас там не бил, я личного такого не видел.