Мамаев рассказал о вкусе тюремной баланды

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал в интервью своей супруге Алане о жизни в тюрьме.

Мамаев поделился с супругой воспоминаниями: рассказал, как спал на шконках и ел баланду. Футболист признался, что больше всего из тюремной жизни его впечатлила необходимость обдумывать свои слова и поступки.

«У меня сложилось впечатление, что прежде чем там что-то сделать, нужно план выработать. Последовательность своих действий. Лежишь, например, и что-то хочешь сделать. Начинаешь думать: сделаю это, скажу это, какие могут быть последствия. Начинаешь обо всем думать. Иначе не так тебя могут понять. Всегда чувствуешь ответственность. Не за кого-то, а за самого себя. Прежде чем что-то сделать или сказать, нужно тысячу раз подумать», — рассказал он.

На вопрос супруги, что побудило его сделать такие выводы, Мамаев отвечать отказался.

Напомним, 17 сентября Павел Мамаев вышел из колонии, где отбывал наказание за хулиганство и нанесение побоев.