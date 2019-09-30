Мамаев рассказал жене о жизни в колонии

31-летний хавбек заявил, что находясь в заключении необходимо планировать свои поступки.

«Всегда ощущаешь ответственность. Но не как на воле — за родных, семью. А именно за себя», — заявил он.

Мамаев также отметил, что стал менее многословным на фоне пребывания в колонии.

28 сентября Мамаев официально стал игроком «Ростова». Полузащитник будет выступать за южан под десятым номером.

17 сентября спортсмен вышел на свободу. Спустя три дня стало известно о расторжении контракта футболиста с «Краснодаром». В СМИ появились публикации о возможном переходе Мамаева в московское «Динамо»

Мамаев и другой футболист Александр Кокорин находились в колонии с июля. Оба игрока стали участниками двух драк в центре Москвы осенью 2018-го.