Ударившего омоновца болельщика «Зенита» осудили

Фаната «Зенита» отправили в колонию за драку с сотрудником ОМОНа

Болельщик Денис Первачук приговорен к году лишения свободы в колонии-поселении за драку с сотрудником ОМОНа на стадионе «Газпром-Арена». Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, Первачук в перерыве матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Краснодаром», состоявшегося 3 августа, ударил по лицу заместителя командира батальона третьего оперативного батальона ОМОН не менее одного раза. Мужчина признал вину.

Встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» завершилась со счетом 1:1. Конфликт с омоновцами возник из-за того, что болельщики, желавшие покурить в перерыве, наткнулись на ограждения и попытались их отодвинуть. Отмечалось, что фанаты кинули в силовиков тяжелый предмет, в результате чего один из сотрудников получил травму.

После матча было возбуждено уголовное дело, в ходе его расследования было задержано несколько человек. Еще 17 человек привлекли к административной ответственности.