Симеоне назвал Семина «мощной личностью»

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал предстоящий матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Локомотива"

Встреча пройдет 1 октября в Москве.

"У каждого тренера есть своя идея. Главное, чтобы эта идея была четкой и тренер понимал, что он делает на поле. "Локомотив" делает очень хорошие вещи и показывает качественный футбол: есть игровая идея — это опасный соперник.

Россияне здорово смотрелись в Леверкузене. Когда надо было, команда садилась низко, так же хорошо переходила от обороны к атаке, отлично использовала свободные зоны. Сёмин — тренер с великолепной историей. Это мощная личность, и мы все знаем его возможности", — цитирует Симеоне "Чемпионат".

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