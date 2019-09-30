Нападающий «Оренбурга» бросил вызов Дзюбе

Артемом Дзюбой. Форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович заявил, что готов сыграть теннисный матч с нападающим «Зенита»

«Сам я играю в теннис только на отдыхе. Видел, что Дзюба очень любит этот вид спорта. Если Артем хочет сыграть, я готов. Бросаю ему вызов (смеется). Дзюба постоянно выставляет фотографии Федерера, а я этого швейцарца вообще не люблю. Не могу на него смотреть. Он ужасный и некрасивый человек. Он не может принять, что наш серб Джокович — лучший теннисист мира (улыбается)», — цитирует «Чемпионат» слова Деспотовича.

Деспотович в 11 играх чемпионата России забил пять мячей, один из них — с пенальти. Дзюба в 11 встречах также отметился пятью голами, а также отдал пять результативных передач.

После 11 туров РПЛ «Зенит» имеет 23 очка, а «Оренбург» — 11 очков. Команды занимают пятое и 11-е места соответственно в турнирной таблице РПЛ. Форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович заявил, что готов сыграть теннисный матч с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Сам я играю в теннис только на отдыхе. Видел, что Дзюба очень любит этот вид спорта. Если Артем хочет сыграть, я готов. Бросаю ему вызов (смеется). Дзюба постоянно выставляет фотографии Федерера, а я этого швейцарца вообще не люблю. Не могу на него смотреть. Он ужасный и некрасивый человек. Он не может принять, что наш серб Джокович — лучший теннисист мира (улыбается)», — цитирует «Чемпионат» слова Деспотовича.

Деспотович в 11 играх чемпионата России забил пять мячей, один из них — с пенальти. Дзюба в 11 встречах также отметился пятью голами, а также отдал пять результативных передач.

После 11 туров РПЛ «Зенит» имеет 23 очка, а «Оренбург» — 11 очков. Команды занимают пятое и 11-е места соответственно в турнирной таблице РПЛ.