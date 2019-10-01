Смолов за разбитую им машину отсудил 6 миллионов

Суд взыскал около 6 миллионов рублей со страховой компании в пользу футболиста Федора Смолова , разбившего в аварии машину марки BMW. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, футболисту присудили более четырех миллионов рублей за ремонт машины, около миллиона за утрату товарной стоимости и около миллиона в качестве неустойки.

ДТП произошло 1 августа 2018 года на улице Ставропольской в Краснодаре. Машина, за рулем которой находился Смолов, получила повреждения кузова, сам спортсмен не пострадал.