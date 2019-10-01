Смолов за разбитую им машину отсудил 6 миллионов 

Суд взыскал около 6 миллионов рублей со страховой компании в пользу футболиста Федора Смолова, разбившего в аварии машину марки BMW. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, футболисту присудили более четырех миллионов рублей за ремонт машины, около миллиона за утрату товарной стоимости и около миллиона в качестве неустойки.
ДТП произошло 1 августа 2018 года на улице Ставропольской в Краснодаре. Машина, за рулем которой находился Смолов, получила повреждения кузова, сам спортсмен не пострадал.
На видеозаписи, которую привело издание «Лента.ru», видно, что автомобиль BMW M5, стоимость которого в России на тот момент начиналась от 9 миллионов рублей, сбил дорожное ограждение.