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Тренер «Атлетико» назвал опасность «Локомотива» перед матчем Лиги чемпионов 

Lenta.ru 54 минуты назад
Тренер «Атлетико» назвал опасность «Локомотива»
Фото: РИА Новости
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением относительно соперника команды в матче группового этапа Лиги чемпионов — московского «Локомотива». Слова аргентинского специалиста приводит Marca.
«Команды вроде "Локомотива" играют с ясной идеей — это опасно. Они понимают, в какой футбол они играют», — отметил Симеоне. Тренер также добавил, что команды растут благодаря терпению и победам.
«Локомотив» выступает в квартете D, где также соперничают туринский «Ювентус» и леверкузенский «Байер».
Столичный клуб стартовал с победы в групповом этапе. В первом матче подопечные Юрия Семина обыграли «Байер» со счетом 2:1. «Локомотив» лидирует в группе: «Ювентус» и «Атлетико» очную встречу сыграли вничью.
Встреча между «Локомотивом» и «Атлетико» пройдет в Москве 1 октября. Матч начнется в 22:00 по местному времени.
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Футбол , Юрий Семин , Локомотив
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