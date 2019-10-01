Тренер «Атлетико» назвал опасность «Локомотива» перед матчем Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением относительно соперника команды в матче группового этапа Лиги чемпионов — московского «Локомотива» . Слова аргентинского специалиста приводит Marca.

«Команды вроде "Локомотива" играют с ясной идеей — это опасно. Они понимают, в какой футбол они играют», — отметил Симеоне. Тренер также добавил, что команды растут благодаря терпению и победам.

«Локомотив» выступает в квартете D, где также соперничают туринский «Ювентус» и леверкузенский «Байер».

Столичный клуб стартовал с победы в групповом этапе. В первом матче подопечные Юрия Семина обыграли «Байер» со счетом 2:1. «Локомотив» лидирует в группе: «Ювентус» и «Атлетико» очную встречу сыграли вничью.

Встреча между «Локомотивом» и «Атлетико» пройдет в Москве 1 октября. Матч начнется в 22:00 по местному времени.