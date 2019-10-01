«Тройные стандарты»: друга Кокорина оставили в колонии 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
24 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 1
Гранада Гранада
Бетис
Бетис
3 1
Леванте Леванте
Барселона
Барселона
2 1
Вильярреал Вильярреал
25 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Мальорка
Мальорка
0 2
Атлетико М Атлетико М
Леганес
Леганес
1 1
Атлетик Б Атлетик Б
Валенсия
Валенсия
3 3
Хетафе Хетафе
26 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
3 2
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
1 1
Эспаньол Эспаньол
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3 0
Алавес Алавес
27 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
5 1
Бетис Бетис
27 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
1 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
28 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
2 0
Тамбов Тамбов
Ростов
Ростов
3 0
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
1 0
Зенит Зенит
28 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Ливерпуль Ливерпуль
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
2 0
Норвич Сити Норвич Сити
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 0
Уотфорд Уотфорд
28 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
0 2
Барселона Барселона
Гранада
Гранада
1 0
Леганес Леганес
28 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 3
Боруссия М Боруссия М
Падерборн 07
Падерборн 07
2 3
Бавария Бавария
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
1 3
Шальке-04 Шальке-04
29 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
0 3
ЦСКА ЦСКА
Рубин
Рубин
0 0
Уфа Уфа
Спартак М
Спартак М
1 2
Оренбург Оренбург
29 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
5 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
0 2
Вальядолид Вальядолид
Эйбар
Эйбар
2 0
Сельта Сельта
Алавес
Алавес
2 0
Мальорка Мальорка
29 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
1 2
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
0 4
Герта Герта
30 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
2 0
Ахмат Ахмат
30 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 1
Арсенал Арсенал
4 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
22:00
Эйбар Эйбар
4 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
21:30
Фортуна Фортуна
5 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
11:30
Ахмат Ахмат
Оренбург
Оренбург
14:00
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
16:30
Тамбов Тамбов
5 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
14:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Бёрнли
Бёрнли
17:00
Эвертон Эвертон
Норвич Сити
Норвич Сити
17:00
Астон Вилла Астон Вилла
5 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
14:00
Леванте Леванте
Реал Мадрид
Реал Мадрид
17:00
Гранада Гранада
Валенсия
Валенсия
19:30
Алавес Алавес
5 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Бавария
Бавария
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Падерборн 07
Падерборн 07
16:30
Майнц Майнц
Фрайбург
Фрайбург
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
6 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
11:30
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
14:00
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Ростов Ростов
6 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
16:00
Челси Челси
Арсенал
Арсенал
16:00
Борнмут Борнмут
Манчестер Сити
Манчестер Сити
16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
6 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
13:00
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
15:00
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
17:00
Атлетико М Атлетико М
6 октября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
14:30
Аугсбург Аугсбург
Вольфсбург
Вольфсбург
16:30
Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:00
Вердер Вердер

«Тройные стандарты»: друга Кокорина оставили в колонии 

Газета.Ru 2 часа назад
«Тройные стандарты»: друга Кокорина оставили в колонии
Фото: Газета.Ru
Суд отказал в УДО другу Александра Кокорина и Павла Мамаева — детскому тренеру Александру Протасовицкому, который также принял участие в драках с водителем и чиновниками в центре Москвы. Таким образом, Протасовицкий единственный из четырех обвиняемых отсидит срок до конца. Адвокат тренера Татьяна Прилипко назвала это «тройными стандартами» и вспомнила, что даже «допытавшие человека до смерти» заключенные выходили досрочно.
Друг Александра Кокорина и Павла Мамаева — детский тренер Александр Протасовицкий, — отбудет свой срок в колонии до конца.
Клинцовский городской суд отказал приятелю футболистов в условно-досрочном освобождении, и теперь он пробудет за решеткой до 13 ноября, как и должен был изначально.
Адвокат заключенного Татьяна Прилипко оказалась глубоко возмущена решением суда, назвала произошедшее «тройными стандартами» и вспомнила случаи, когда совершившие более серьезные преступления люди выходили на волю досрочно.
«Я недавно читала в прессе про сотрудников колонии, которые довели пытками человека до смерти — вышли по УДО», — приводит слова юриста «Чемпионат.com».
Также Прилипко возмутил тот факт, что ее клиенту «отказали везде», хотя он проходил по тем же статьям, что братья Кокорины и Мамаев, — 213 («Хулиганство») и 116 («Побои»).
Напомним, Протасовицкий в ходе печально известных потасовок в центре Москвы, произошедших в октябре 2018 года, принял участие в избиении водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука и в драке с чиновниками — главой отдела Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.
На судебных слушаниях Александр признался, что действительно нанес два удара Соловчуку, однако заверил, что сделал это случайно, поскольку пытался «развести всех руками», чтобы не допустить развития конфликта.
А по поводу потасовки с чиновниками тренер заявил, что схватил Гайсина за шею, чтобы удержать от агрессивных действий. Однако сами пострадавшие придерживались другой точки зрения.
В частности, Гайсин обвинил Протасовицкого в том, что тот применил к нему «удушающий прием», после чего младший брат Кокорина Кирилл сумел нанести по нему удар.
Также примечательно, что другой приятель Кокорина и Мамаева Карен Григорян, который не принимал участия в драках, но находился с компанией в то роковое утро, рассказал на суде, что именно Протасовицкий первым заявил друзьям, что сидящий за соседним столиком Пак похож на исполнителя корейского хита «Гангнам Стайл».
Затем, по словам Григоряна, Протасовицкий сообщил об этом и самому чиновнику, из-за чего началась перепалка, переросшая в драку.
Однако Александр Кокорин, ударивший Пака стулом, и Кирилл Кокорин, который отвесил ему несколько увесистых оплеух, вышли на свободу по УДО еще 17 сентября. Также вместе с ними колонию покинул Мамаев, нанесший сильный удар Гайсину.
А вот Протасовицкий, который не причинил чиновникам такого ощутимого физического вреда и в основном запомнился по конфликту с водителем Соловчуком (где как минимум такую же активность проявили Кирилл Кокорин и Мамаев), останется сидеть дальше.
Официальной причиной отказа ему в УДО стали взыскания, которые Протасовицкий получил еще во время пребывания в следственном изоляторе «Бутырка» в ожидании приговора.
Адвокат тренера Татьяна Прилипко сообщила, что ее клиенту вменяют мелкие дисциплинарные нарушения — например, он однажды расправил кровать после подъема. Однако любопытно, что обвиняемый не получал никакого уведомления об этих взысканиях, пока находился в СИЗО, а в колонию эта информация дошла только спустя два месяца после того, как Протасовицкий там оказался.
Кроме того, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) дала заключенному положительную характеристику по итогам его пребывания в «Бутырке». Однако затем внезапно стало известно об изъянах в его поведении.
«Я думаю, что Протасовицкому придумали эти взыскания за его принципиальность, — заявила Прилипко в комментарии телеканалу «Звезда». — Давление на него оказывалось с самого начала, с предварительного следствия.
Когда был первый допрос, следователь предложил ему дать показания против Мамаева и братьев Кокориных о том, что был предварительный сговор, и уйти домой либо сесть вместе с ними».
Однако Протасовицкий, по словам адвоката, отказался свидетельствовать против друзей, за что теперь якобы расплачивается.
Также Прилипко обратила особое внимание на тот факт, что ее клиент был отправлен не в колонию Белгородской области возле города Алексеевка, как братья Кокорины и Мамаев, а отдельно от них — в исправительное учреждение под Брянском.
В результате его ходатайство на УДО рассматривалось не в связке с аналогичными прошениями звездных футболистов, а отдельно — другим судом и в другом городе, что могло повлиять на итоговое решение.
«Заместитель начальника УФСИН Валерий Максименко прилюдно заявил, что все четверо будут отправлены в одну колонию, но вышло по-другому. Мы так и не поняли, почему Кокорины и Мамаев уехали вместе, а Александр еще неделю сидел в СИЗО в ожидании этапа в другое место отбытия наказания», — заявила адвокат.
К слову, футболисты обещали явиться на слушание по поводу УДО Протасовицкого в Брянскую область, но слова не сдержали. В данный момент Кокорин активно пытается набрать форму в расположении «Зенита», а Мамаев вовсю осваивается в своем новом клубе — «Ростове».
Прилипко сообщила, что поведение друзей очень расстроило Протасовицкого, но он их понял.
«Саша надеялся, что они приедут, ждал их. Однако мы прекрасно понимаем, что в данный момент у них есть и свои проблемы, связанные с футболом», — отметила юрист.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Почему суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева Почему суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева "Спартак" ищет замену ушедшему в отставку Кононову "Спартак" ищет замену ушедшему в отставку Кононову Сборная России назвала состав на матчи против Шотландии и Кипра Сборная России назвала состав на матчи против Шотландии и Кипра
Комментарии2
Футбол , Статьи , Валерий Максименко , Павел Мамаев , Кирилл Кокорин , Виталий Соловчук , Александр Кокорин , Минпромторг , Зенит , ФСИН , Чемпионат.com , ТК "Звезда"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о восстановлении Алисона
Стало известно о восстановлении Алисона
«Сент-Луис» продаёт чемпионские перстни по цене $ 12 тыс.
«Сент-Луис» продаёт чемпионские перстни по цене $ 12 тыс.
«Барселона» и «Валенсия» построят новые арены
«Барселона» и «Валенсия» построят новые арены
Медведев поздравил Ласицкене с победой на ЧМ
Медведев поздравил Ласицкене с победой на ЧМ
Егоров подерется с Гуламиряном
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение