Дзюба рассказал о травме Малкома 

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о повреждении полузащитника команды Малкома.
«Малкома вижу каждый день, не только наяву, но и во сне. Он восстанавливается. Пока не тренируется с командой, всё остальное — тайна, покрытая мраком. У него очень неприятная травма, редкая для футбола», — приводит слова Дзюбы «Чемпионат».
Малком получил повреждение бедра 10 августа в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо». Бразилец перешёл в «Зенит» из «Барселоны» этим летом за €40 млн Ранее Сергей Семак исключил участие Малкома в матче ЛЧ с «Бенфикой»