Стало известно о восстановлении Алисона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о восстановлении вратаря Алисона Бекера.
Голкипер получил травму в матче за Суперкубок УЕФА против лондонского "Челси".
"Пока Алисон не тренировался с командой, и мы не уверены насчёт субботнего матча с "Лестером". Вероятно, ко встрече с "Манчестер Юнайтед" он будет готов на сто процентов", — приводит слова Клоппа Goal.
Встреча между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" пройдет на "Олд Траффорд" 20 октября.
Ранее Клопп поделился мнением о возможном рекорде в Английской премьер-лиге (АПЛ).