​Месси показал невероятный трюк с крышкой бутылки

​Месси показал шикарный трюк с крышкой бутылки

Напомним, в последнем матче чемпионата Испании против «Вильярреала» Месси получил повреждение. Тем не менее, аргентинский нападающий имеет шанс сыграть в среду в поединке Лиги чемпионов против «Интера». Об этом сообщают испанские СМИ.