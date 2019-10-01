​Месси показал невероятный трюк с крышкой бутылки

Звёздный нападающий «Барселоны» Лионель Месси показал шикарный трюк с крышкой от бутылки Pepsi. Аргентинец бьёт ногой по крышке и попадает точно в стакан, который держит в руках один из членов съёмочной группы. Соответствующее видео появилось в официальном Twitter-аккаунте Месси.
Напомним, в последнем матче чемпионата Испании против «Вильярреала» Месси получил повреждение. Тем не менее, аргентинский нападающий имеет шанс сыграть в среду в поединке Лиги чемпионов против «Интера». Об этом сообщают испанские СМИ.