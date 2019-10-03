Дзюба признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Бенфика»

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба был признан лучшим игроком матча второго тура группового отбора Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сине-бело-голубые встретились вчера, 2 октября, на домашнем поле с португальской "Бенфикой", и обыграли гостей со счетом 3:1. Дзюба в ходе встречи первым оформил гол в ворота португальцев. Он отличился на 21-й минуте с передачи Магомеда Озадоева.

"Ай да Артем! Дзюба признан лучшим игроком матча "Зенит" — "Бенфика", — сообщается в официальном твиттере организации.

Стоит отметить. что в данный момент петербуржцы в своей группе являются лидерами турнирной таблицы. В активе "Зенита" четыре очка. Теперь подопечным Сергея Семака предстоит сразиться с немецким "РБ Лейпцигом". Матч пройдет 23 октября в Лейпциге в 19:55 по московскому времени.

Ранее полузащитник "Зенита" поделился эмоциями от победы над "Бенфикой".