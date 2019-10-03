Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу над «Интером» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером». Аргентинец впервые в новом сезоне отыграл в матче все 90 минут.
«Я устал, но рад, что мне впервые в этом сезоне удалось провести все 90 минут. Мне не хватает игрового ритма, но я рад нашей победе.
Мы должны были выигрывать этот матч, у нас трудная группа. Задача — занять первое место, но «Интер» непросто обыгрывать. Они почти не оставляют свободных зон между линиями. К счастью, нам удалось добиться своего. Победа — хороший результат», — цитирует Месси пресс-служба УЕФА.