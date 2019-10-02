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Самая красивая журналистка стала жертвой домогательств 

Рамблер 2 часа назад
Итальянская журналистка Дилетта Леотта с юмором отреагировала на скандирование фанатов в свой адрес на матче серии А между «Наполи» и «Брешиа». Об этом пишет Lenta.ru.
Когда журналистка проходила мимо трибуны, болельщики хором потребовали от девушки показать грудь, на что она рассмеялась и продемонстрировала опущенный вниз большой палец. Затем Леотта помахала поклонникам.
Дилетта Леотта — известная итальянская журналистка и телеведущая. Она освещает итальянский футбол. На ее Instagram подписаны почти 5 миллионов фанатов.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Футбол , Фото , Lenta.ru
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