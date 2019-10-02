Де Лигт: «Я нашел свое место в „Ювентусе“

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт рассказал, что смог адаптироваться в туринском клубе.

Голландский футболист летом перешел в «Ювентус» из «Аякса» за 75 млн евро.

«Я начинаю привыкать к стилю игры одноклубников. Обыграть «Байер» было приятно. Сейчас дела идут хорошо. Я был капитаном «Аякса», у меня было право голоса в команде. В новой команде мне пришлось искать свое место. Сейчас мне кажется, что я нашел его. Теперь я счастлив.

У команды новый тренер, так что я не единственный, кому пришлось адаптироваться. К сожалению, начало сезона у меня не сложилось, но я прогрессирую каждый день. Хотелось бы играть идеально и без ошибок, но это невозможно», — цитирует де Лигта Daily Mail.

Де Лигт в текущем сезоне провел 4 матча в Серии А и две игры в Лиге чемпионов.