Стало известно, когда Дзагоев вернется к тренировкам

Футболист ЦСКА Дзагоев может вернуться к тренировкам в общей группе через неделю

ЦСКА в четверг на "ВЭБ-Арене" проведет матч второго тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Эспаньола". Начало игры — 19:55 мск. Дзагоев не принимал участие в официальных матчах с 3 ноября 2018 года из-за двух травм.

"Это наша больная тема, — сказал Гончаренко. — После того, как он получил рецидив, он сам зарекается говорить, когда вернется. Может быть, через неделю вернется в общую группу, пока занимается по индивидуальной программе. Мы верим, что он нам еще поможет".

"У нас готов Гогуа, но протокол ограничен 18 игроками, — отметил главный тренер армейцев. — Посмотрим, кто в него попадет. Говорят о проблемах с составом, но у нас есть конкуренция даже за то, чтобы попасть в заявку. Набабкин и Щенников, надеюсь, смогут помочь нам уже после паузы на игры сборных".

ЦСКА после первого тура группового турнира Лиги Европы занимает четвертое место в группе H, не набрав ни одного очка. Места с первого по третье занимают болгарский "Лудогорец" (3 очка), венгерский "Ференцварош" (1) и "Эспаньол" (1).