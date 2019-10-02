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Миллионы за погибшего: «Кардифф» не хочет платить за Салу 

Газета.Ru 2 часа назад
Миллионы за погибшего: «Кардифф» не хочет платить за Салу
Фото: Reuters
Международная федерация футбола (ФИФА) обязала «Кардифф Сити» выплатить €6 млн «Нанту» за трансфер нападающего Эмилиано Салы, который не успел сыграть за клуб ни одного матча, поскольку разбился в авиакатастрофе по дороге в Британию. Однако «Кардифф» не намерен переводить деньги за погибшего и собирается обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде.
Комитет по статусу игроков Международной федерации футбола (ФИФА) обязал британский клуб «Кардифф Сити» заплатить за трансфер аргентинского нападающего Эмилиано Салы из французского «Нанта».
В вердикте комитета ФИФА указано, что валлийцы обязаны перечислить «канарейкам» около €6 млн, что должно было стать первым платежом в ходе сделки, тогда как общая сумма трансфера составляла €17 млн Данное дело ФИФА начала рассматривать в связи со спорами двух клубов:
«Кардифф» отказывался платить за игрока, погибшего еще во время перелета из Франции в Великобританию, тогда как «Нант» требовал материальной компенсации за переход своего лучшего на тот момент нападающего, хотя он разбился еще до того, как успел провести хотя бы один матч за новую команду.
После того, как ФИФА встала на сторону французов, руководство валлийского клуба заявило о намерении обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).
«Есть неопровержимые доказательства, что сделка по трансферу так и не была завершена из-за многих контрактных требований, выдвинутых «Нантом», что делает ее недействительной», — говорится в заявлении «Кардиффа».
В качестве аргумента валлийцы отмечают тот факт, что руководство Английской премьер-лиги, откуда клуб вылетел по итогам прошлого сезона, отказалось регистрировать Салу в качестве игрока лиги из-за того, что схема сделки не соответствовала регламенту соревнований.
Напомним, что Эмилиано Сала погиб 21 января в результате авиакатастрофы, когда вылетел из Нанта в Кардифф, чтобы приступить к тренировкам с одноименным клубом.
Внезапно самолет пропал с радаров в районе острова Гернси. Власти Великобритании, Франции и Нормандских островов оперативно организовали поисково-спасательную операцию, однако на протяжении долгого времени не могли обнаружить тело Салы, а также пилота малогабаритного воздушного судна. По предварительной версии комиссии, самолет упал в районе Ла-Манша.
В итоге только 3 февраля сотрудники частной компании в ходе поисковой операции сумели найти фрагменты тела футболиста, тогда как останки пилота среди обломков так и не были обнаружены.
Первые матчи под эгидой ФИФА и УЕФА, состоявшиеся после этой трагедии, были начаты с минуты молчания в память об аргентинском форварде, а болельщики «Кардиффа» и «Нанта» организовали несколько мемориальных акций.
Параллельно родные погибшего при помощи различных служб пытались выяснить истинную причину катастрофы. В августе Отдел расследования авиационных происшествий Великобритании (AIBB) опубликовал некоторые результаты расследования трагедии. По данным экспертов,
Сала и пилот легкомоторного самолета с большой долей вероятности были подвержены воздействию угарного газа.
Так, в заявлении указано, что уровень насыщения крови Салы карбоксигемоглобином (комбинированный продукт оксида углерода и гемоглобина) составил 58%, что является смертельной дозой: показатель, при котором человек имеет шанс выжить при отравлении этим веществом, составляет менее 50% его содержания в организме.
Правда, тело пилота самолета так и не было найдено, потому официально утверждать, что он также был отправлен, нельзя. Однако эксперты все же считают, что он подвергся воздействию угарного газа. Учитывая, что при отравлении газом у человека помимо нарушения дыхания проявляются и другие недомогания вроде сердечного приступа и даже паралича, то с наибольшей долей вероятности именно высокий уровень содержания в крови угарного газа мог непосредственно повлиять на состояние пилота, потерявшего контроль над управлением самолета.
Однако если данный вердикт является весьма логичным, то на вопрос о том, как угарный газ возник в кабине воздушного судна, эксперты дать ответа не могут.
«Следствие продолжает выяснять различные аспекты, связанные с этой катастрофой, но в особенности мы изучаем возможные пути, при которых оксид углерода может попасть в кабину этого типа воздушных судов», — заявил представитель AIBB Герант Герберт.
Эмилиано Сала погиб в возрасте 28 лет. За свою профессиональную карьеру он успел выступить за французские «Бордо», «Орлеан», «Ньор», «Кан» и «Нант». В составе последних он провел 133 матча, забив 48 мячей и сделав 13 голевых передач.
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