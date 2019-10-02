Заперший фанатов «Спартака» клуб наказали

«В связи с невыполнением требований комиссии РФС по сертификации стадионов по обеспечению безопасности зрителей сертификат стадиона приостановлен. До устранения нарушений "Камаз" не сможет принимать гостей на своем стадионе», — рассказал журналистам директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

25 сентября клуб из Набережных Челнов принимал у себя «Спартак» в рамках 1/16 финала Олимп — Кубка России. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.

Болельщиков красно-белых запустили на сектор, огороженный железной сеткой, после чего заперли входы на трибуну. РФС счел такие меры недопустимыми нарушениями требований безопасности, даже если они были согласованы клубами.

«Камаз» также оштрафован на 100 тысяч рублей.