Кокорин отпраздновал победу с «Зенитом»

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отпраздновал победу над португальской "Бенфикой" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов вместе с командой, передает "Чемпионат.com".
Кокорин вошел в победную раздевалку команды, а также сделал фотографию вместе с одноклубниками.
Сам игрок пока не может принимать участие в матчах петербургского клуба из-за того, что не внесен в заявку на сезон. Кокорин 17 сентября вышел по условно-досрочному освобождению из колонии в Белгородской области, где отбывал наказание за драки вместе с братом Кириллом и полузащитником Павлом Мамаевым.
Ранее сообщалось, что Артем Дзюба объяснил победу "Зенита" над "Бенфикой".