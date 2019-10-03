УЕФА назвал номинантов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал список из четырех претендентов на звание лучшего игрока 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В список вошли оформивший покер во втором тайме матча против английского "Тоттенхэма" (7:2) вингер немецкой "Баварии" Серж Гнабри , а также три автора дублей.

В число номинантов попале форвард бельгийского "Брюгге" Деннис Бонавентуре, дважды огорчивший на "Сантьяго Бернабеу" мадридский "Реал" (2:2), защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими , дважды поразивший ворота пражской "Славии" (2:0), а также нападаюший "Барселоны" Луис Суарес , своими голами перевернувший ход противостояния с итальянским "Интером" (2:1).

УЕФА опубликовал список из четырех претендентов на звание лучшего игрока 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В список вошли оформивший покер во втором тайме матча против английского "Тоттенхэма" (7:2) вингер немецкой "Баварии" Серж Гнабри, а также три автора дублей.

В число номинантов попале форвард бельгийского "Брюгге" Деннис Бонавентуре, дважды огорчивший на "Сантьяго Бернабеу" мадридский "Реал" (2:2), защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими, дважды поразивший ворота пражской "Славии" (2:0), а также нападаюший "Барселоны" Луис Суарес, своими голами перевернувший ход противостояния с итальянским "Интером" (2:1).