Месси хочет видеть в «Барселоне» партнера по сборной

Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси хочет видеть Лаутаро Мартинеса в стане сине-гранатовых. Об этом сообщает сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, аргентинец уже призвал руководство "Барсы" составить контракт с соотечественником.

Напомним, что в данный момент Мартинес выступает за миланский "Интер". Он защищает "нерадзурри" с лета 2018 года. Миланцы заплатили за игрока €14 млн По информации Transfermarkt.de, теперь его стоимость составляет €30 млн Стоит отметить, что в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов аргентинский футболист записал на свой счет гол, который все же не помог "Интеру" выиграть. Каталонцы обошли миланцев со счетом 2:1.