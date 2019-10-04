«В раздевалку зашли люди и начали бить ребят»

Тренер российского клуба организовал избиение футболистов

Неизвестные в 1996-м избили футболистов «КАМАЗа» из Набережных Челнов, а организовал это главный тренер команды Валерий Четверик. Об этом «Чемпионату» рассказал бывший игрок клуба Евгений Варламов

Варламов — легенда ЦСКА . В московскую команду защитник перешел в 1998 году из «КАМАЗа». Главным тренером клуба из Набережных Челнов, когда он там играл, был Валерий Четверик.

«Не скажу, что Четверик — великий футбольный специалист, но мотиватор — хороший», — отметил Варламов.

По его словам, тренер был очень эмоциональным человеком — «по-отцовски» отвешивал подзатыльники, но «бить не бил». Варламов рассказал, что его хорошие отношения с тренером испортились в 1996-м из-за «мерзкой» истории.

Перед одной из игр в концовке сезона Четверик пригласил неких людей, чтобы те «заинтересовали» соперников. У них это не вышло, поэтому они решили «замотивировать словами» игроков самого «КАМАЗа». Игра была проиграна, и эти люди решили наказать футболистов.

«Зашли в раздевалку — и началось… Угрозы, потом рукоприкладство. Мишке Джишкариани разбили голову, Эдику Югрину сломали челюсть», — рассказал Варламов.

Он признал, что не может утверждать, будто это были люди Четверика, однако отметил, что в милицию в связи с инцидентом вызывали именно тренера. «Точки над i» же были расставлены несколько позже.