Футболисты Могилевец и Игнатьев вызваны в сборную России

Владислав Игнатьев. Тренерский штаб сборной России по футболу внес изменения в состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 со сборными Шотландии и Кипра. Получили приглашения полузащитники Павел Могилевец

Сборная России 19 октября сыграет в Москве со сборной Шотландии, а 13 октября в Никосии с командой Кипра. Наша команда после шести туров занимает второе место в группе I, набрав 15 очков. На три очка больше у лидирующих бельгийцев. Далее расположились сборные Казахстана и Кипра (по 7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0).