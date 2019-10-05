Соболев отреагировал на информацию об интересе МЮ

«Да я визу делаю уже! Шутка, конечно. Думаю, это все жёлтая пресса. Такого не может быть», — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

22-летний форвард в нынешнем сезоне записал в свой актив 10 голов в 12 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). По информации СМИ «Манчестер Юнайтед» хочет заполучить его уже в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Соболев вышел в лидеры гонки бомбардиров в РПЛ.