Футболист изнасиловал девушку в столовой

Бельгийский футболист изнасиловал девушку в клубной столовой

В Бельгии произошел секс-скандал. Футболист клуба "Эспойр Майнройс", выступающего в низшем дивизионе, изнасиловал девушку, сообщает The Sun.

Инцидент случился в клубной столовой, а в местных СМИ были опубликованы кадры с ползущей по полу полностью обнаженной девушкой, над которой и надругался один из игроков команды.

Имена участников инцидента не называются, при этом один футболист был отстранен клубом от участия в матчах до окончания расследования, другой, предположительно, наблюдавший за происходящим, переведен в молодежный состав. Мать пострадавшей заявила, что та, очевидно, находилась в наркотическом опьянении. Против совершившего изнасилование игрока подан иск. В Бельгии произошел секс-скандал. Футболист клуба "Эспойр Майнройс", выступающего в низшем дивизионе, изнасиловал девушку, сообщает The Sun.

Инцидент случился в клубной столовой, а в местных СМИ были опубликованы кадры с ползущей по полу полностью обнаженной девушкой, над которой и надругался один из игроков команды.

Имена участников инцидента не называются, при этом один футболист был отстранен клубом от участия в матчах до окончания расследования, другой, предположительно, наблюдавший за происходящим, переведен в молодежный состав. Мать пострадавшей заявила, что та, очевидно, находилась в наркотическом опьянении. Против совершившего изнасилование игрока подан иск.