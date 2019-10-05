Футболист изнасиловал девушку в столовой

В Бельгии футболистов обвинили в изнасиловании неадекватной девушки. Инцидент произошел в столовой клуба, сообщает издание Sudinfo.

Обвинения были выдвинуты после видео, размещенного в соцсетях. На кадрах видно, что женщина ползает обнаженной по полу и занимается сексом с футболистом. Еще один спортсмен наблюдает за этим. Другие кадры демонстрируют голую женщину, сидящую на стуле. Вокруг нее находится множество игроков. Все это происходит в столовой футбольного клуба Espoir Minerios. Команда выступает в Бельгийской провинциальной лиге (провинция Льеж).

Мать девушки сказала в интервью, что та «находилась в неадекватном состоянии», вероятно, под воздействием наркотиков или алкоголя. Она обратилась в суд и намерена наказать насильников.

Согласно сообщениям в бельгийских СМИ, один из игроков признал, что, «возможно, дело зашло слишком далеко, но девушка была согласна на секс».

Президент клуба Espoir Minerios, Джозеф Гайяр заявил, что пока «точно неизвестно, что произошло», и пообещал «добраться до сути всей истории».

Клуб уже ввел санкции в отношении некоторых игроков, и нанял адвоката, чтобы защитить свои интересы. Один игрок был отстранен на месяц, другой вынужден тренироваться со вторым составом.

Окружной прокурор заявил, что его офис проверяет заявление об изнасиловании, а также распространение изображений, противоречащих морали, в интернете.