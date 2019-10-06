«Монако» побил антирекорд 1975 года

Футбольный клуб "Монако" установил антирекорд, побив достижение 44-летней давности.

Команда из княжества, за которую выступает российский хавбек Александр Головин , удалившийся на 81-й минуте субботней игры, пропустила трижды от чемпиона 2012 года "Монпелье".

У "Монако", таким образом, уже 19 пропущенных голов в девяти матчах Лиги 1. Это худший результат монегасков с 1975 года.

Ни одна команда в чемпионате Франции не пропустила столь большого количества голов. По 15 голов пропустили "Анже". занимающий третью строчку в чемпионате, и "Тулуза", расположившаяся на 16-й позиции.

Ранее сообщалось, что полузащитник "Монако" Александр Головин занял второе место в опросе за лучшего футболиста клуба в сентябре