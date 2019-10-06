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«Зенит» обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
«Зенит» обыграл «Урал»
Фото: РИА Новости
Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Екатеринбург-Арене".
Голами в составе "Зенита" отметились капитан команды Бранислав Иванович (3-я минута), Магомед Оздоев (27) и Сердар Азмун (63). Автогол на счету полузащитника "Зенита" Олега Шатова (58).
Азмун был признан лучшим игроков встречи, он сумел отличиться в РПЛ впервые с 28 июля, когда он забил на 11-й секунде встречи против "Оренбурга" (2:0) в третьем туре.
На 14-й минуте матча поле из-за травмы был вынужден покинуть защитник "Зенита" Эмануэль Маммана, вместо него вышел Шатов. Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак оставил в запасе голкипера сборной России Андрея Лунева, ворота защищал Михаил Кержаков, он провел первый матч в нынешнем сезоне РПЛ.
"Зенит" возглавил турнирную таблицу чемпионата России, набрав 26 очков. "Урал" продлил серию без побед до трех матчей, команда идет на девятом месте, имея в активе 14 очков. 13-й тур состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Зенит" примет "Ростов", "Урал" на выезде сыграет с "Тамбовом", обе встречи пройдут 19 октября.
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Комментарии
Футбол , Магомед Оздоев , Михаил Кержаков , Сергей Семак , Андрей Лунев , Олег Шатов , Эмануэль Маммана , Зенит , ФК "Урал"
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