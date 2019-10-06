Слуцкий пообедал у Гаттузо в большой компании

Известный агент Марко Трабукки опубликовал в Twitter фотографию с обеда у известного в прошлом полузащитника «Милана» Дженнаро Гаттузо. Среди присутствующих можно заметить главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого

«Обед в Милане у Гаттузо. Без слов. Без комментариев…» — подписал фото Трабукки.

На фото также замечены известный журналист Нобель Арустамян, агент Тимур Гурцкая и многие другие люди из футбольного мира.

Стоит отметить, что в воскресенье вечером Леонид Слуцкий пожаловал на стадион «Сан-Сиро», где встречаются лидеры Серии А — «Интер и „Ювентус“. Следить за поединком можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.