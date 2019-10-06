Наставник «Спартака» высказался об отставке Кононова 

Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Сергей Кузнецов прокомментировал отставку Олега Кононова с поста наставника красно-белых.
"О приставке "и. о. " я не задумывался, мы не ожидали отставки Кононова, после игры он сам зашел к команде и объявил об этом. Руководство попросило нас готовить к команду к следующему матчу. У нас действующие контракты, и все решения руководство клуба примет в дальнейшем", — цитирует Кузнецова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Кононов может возглавить действующих чемпионов Греции.