Массовая драка футболистов попала на видео 

Во время матча чемпионата Гватемалы по футболу между «Мунисипалем» и «Шелаху» произошла массовая драка, в которой приняли участие почти все игроки обеих команд. Об этом сообщает Publi News.
По данным издания, причиной потасовки стала словесная перепалка между несколькими игроками. Видео драки опубликовано в твиттере. На записи видно, как двое игроков упали на землю и начали наносить друг другу удары, после чего к ним присоединились все остальные футболисты.
Pelea entre jugadores de @Rojos_Municipal y @Xelaju_Oficial
📹 @Canales3y7 pic.twitter.com/nR6pUVCHFQ— Oscar Coronado (@Pepefutbol15) October 5, 2019
В итоге главный арбитр Амнер Эскобар принял решение удалить шестерых футболистов и дисквалифицировать двух тренеров.
У «Мунисипаля» были удалены два игрока, а у «Шелаху» — четверо.
Один из тренеров, Орасио Гонсалес, выразил сожаления на пресс-конференции, отметив, что в Гватемале «больше не хотят насилия», а футболисты должны демонстрировать профессионализм. Также он заявил, что его дисквалифицировали несправедливо.
«Я выхожу на поле и никого не задеваю. Вот почему я спросил: «Почему меня удалили?». На что рефери ответил, что я вышел на игровое поле», — рассказал он.
Встреча завершилась победой «Мунисипаля» со счетом 2:0. Второй гол команда забила уже после удаления.