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СМИ: Тедеско проводит решающий раунд переговоров со «Спартаком» 

Soccer News + ещё 21 4 часа назад
Назван возможный тренер «Спартака»
Фото: Reuters
Бывший наставник "Шальке" Доменико Тедеско всё ближе к назначению на пост главного тренера московского "Спартака".
Как сообщают российские СМИ, в данный момент стороны проводят решающий раунд переговоров о возможном сотрудничестве.
Если немец согласится возглавить "красно-белых", то подпишет с клубом контракт до лета 2022 года с зарплатой 1,5 миллиона евро.
У руля "народной команды" Тедеско может сменить Олега Кононова, который ушёл в отставку 29 сентября.
"Спартак" по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, лишь на 2 очка опережая зону стыковых матчей.
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Футбол , Олег Кононов , Доменико Тедеско , Спартак
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