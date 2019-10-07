Назван возможный тренер «Спартака»

СМИ: Тедеско проводит решающий раунд переговоров со «Спартаком»

Как сообщают российские СМИ, в данный момент стороны проводят решающий раунд переговоров о возможном сотрудничестве.

Если немец согласится возглавить "красно-белых", то подпишет с клубом контракт до лета 2022 года с зарплатой 1,5 миллиона евро.

У руля "народной команды" Тедеско может сменить Олега Кононова , который ушёл в отставку 29 сентября.

"Спартак" по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, лишь на 2 очка опережая зону стыковых матчей.