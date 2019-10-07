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Вела побил рекорд MLS по голам за сезон 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Вела побил рекорд MLS по голам за сезон
Фото: Reuters
Нападающий клуба «Лос-Анджелеса» Карлос Вела побил рекорд североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) по количеству голов за сезон.
Знаковым, для 30-летнего мексиканца, стал матч «Колорадо Рэпидз», в котором он оформил хет-трик. Таким образом в его активе теперь 34 гола, что является рекордом MLS.
Прежде ни одному игроку не удавалось за один сезон забить более 31 мяча.
Вела играет за «Лос-Анджелес» с 2018 года.
Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович назвал себя лучшим футболистом в истории MLS.
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