Вела побил рекорд MLS по голам за сезон

Нападающий клуба «Лос-Анджелеса» Карлос Вела побил рекорд североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) по количеству голов за сезон.

Знаковым, для 30-летнего мексиканца, стал матч «Колорадо Рэпидз», в котором он оформил хет-трик. Таким образом в его активе теперь 34 гола, что является рекордом MLS.

Прежде ни одному игроку не удавалось за один сезон забить более 31 мяча.

Вела играет за «Лос-Анджелес» с 2018 года.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович назвал себя лучшим футболистом в истории MLS.