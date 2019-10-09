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Фернандес тренируется в общей группе сборной России 

Спорт-Экспресс + ещё 15 3 часа назад
Фернандес тренируется в общей группе сборной России
Фото: РИА Новости
Футболисты сборной России в среду проводят предыгровую тренировку накануне отборочного матча Евро-2020 против Шотландии.
На поле вышли все 25 игроков, которые есть в распоряжении главного тренера Станислава Черчесова, в том числе защитник Мариу Фернандес, накануне тренировавшийся по индивидуальной программе. 29-летний бразилец проведет открытую для журналистов разминку вместе с партнерами, но о его готовности к игре это не говорит.
Встреча со сборной Шотландии пройдет в Лужниках в четверг, 10 октября.
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