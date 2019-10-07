«Побьем?» Дзюба встретился с затравленным подростком

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба встретился с Прохором Ильиных, которого травили в школе из-за прически в стиле форварда Златана Ибрагимовича.
Встреча Дзюбы и Прохора была организована перед началом тренировки сборной России по футболу.
Ранее стало известно, что Алексей Смертин пригласил Прохора на матч отборочного раунда Евро-2020 между сборными России и Шотландии, который состоится 10 октября в «Лужниках».
Дзюба встретился с мальчиком с прической Ибры pic.twitter.com/tIQWB0o13Q— Павел Гуревич (@pavelgurevich13) October 7, 2019