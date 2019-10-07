«Побьем?» Дзюба встретился с затравленным подростком

Дзюба встретился с мальчиком, который носит хвостик как у Златана

Дзюба встретился с мальчиком с прической Ибры pic.twitter.com/tIQWB0o13Q — Павел Гуревич (@pavelgurevich13) October 7, 2019

Встреча Дзюбы и Прохора была организована перед началом тренировки сборной России по футболу.

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