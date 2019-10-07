Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
30 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
2 0
Ахмат Ахмат
30 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 1
Арсенал Арсенал
4 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
1 1
Эйбар Эйбар
4 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
3 1
Фортуна Фортуна
5 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
0 1
Ахмат Ахмат
Оренбург
Оренбург
2 0
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
2 1
Тамбов Тамбов
5 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 0
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
2 1
Лестер Сити Лестер Сити
Уотфорд
Уотфорд
0 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
5 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
1 2
Леванте Леванте
Реал Мадрид
Реал Мадрид
4 2
Гранада Гранада
Валенсия
Валенсия
2 1
Алавес Алавес
5 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
1 2
Майнц Майнц
Бавария
Бавария
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер
Байер
1 1
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
6 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
1 3
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
2 1
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
1 3
Ростов Ростов
6 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
1 0
Борнмут Борнмут
Саутгемптон
Саутгемптон
1 4
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
0 2
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
6 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
2 0
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 0
Атлетико М Атлетико М
6 октября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
5 1
Аугсбург Аугсбург
Вольфсбург
Вольфсбург
1 0
Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Вердер Вердер

Дзюба встретился с мальчиком, который носит хвостик как у Златана 

Sports.ru + ещё 3 1 час назад
«Побьем?» Дзюба встретился с затравленным подростком
Фото: ТАСС
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба встретился с Прохором Ильиных, которого травили в школе из-за прически в стиле форварда Златана Ибрагимовича.
Встреча Дзюбы и Прохора была организована перед началом тренировки сборной России по футболу.
Ранее стало известно, что Алексей Смертин пригласил Прохора на матч отборочного раунда Евро-2020 между сборными России и Шотландии, который состоится 10 октября в «Лужниках».
Лучшие моменты Премьер-лиги
Sports.ru: последние новости
Марко Джампаоло: «Не мог требовать от «Милана» красивого футбола сегодня, главное было показать характер» Марко Джампаоло: «Не мог требовать от «Милана» красивого футбола сегодня, главное было показать характер» Роман Широков: «Крал и Тил пока ни о чем. У Тедеско нет опыта» Роман Широков: «Крал и Тил пока ни о чем. У Тедеско нет опыта» Артем Ребров: «Стыдно за результат, но не стыдно за то, как ребята боролись» Артем Ребров: «Стыдно за результат, но не стыдно за то, как ребята боролись»
Футбол , Артем Дзюба , Алексей Смертин , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боец опротестует результат победного для себя боя
Боец опротестует результат победного для себя боя
Спаллетти нашел новую работу
Спаллетти нашел новую работу
Итальянский велогонщик погиб в возрасте 22 лет
Итальянский велогонщик погиб в возрасте 22 лет
Мамаев рассказал об изменении мировоззрения
Мамаев рассказал об изменении мировоззрения1
Месси могут не пустить в Англию
Месси могут не пустить в Англию
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение