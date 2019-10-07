Результаты медобследования удивили Мамаева

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев признался, что его удивили результаты медобследования, который он прошел перед тем, как присоединиться к клубу.

«Медобследование показало хорошие результаты, я был даже удивлен. Все цело-здорово, сейчас все нужно укрепить. Зрение у меня стопроцентное, доктор даже удивился», — рассказал Мамаев в интервью своей жене Алане.

17 сентября Мамаев вышел из колонии, где отбывал срок за участие в двух драках в Москве. 28 сентября футбольный клуб «Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым. Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон.