Мамаев рассказал об изменении мировоззрения

Мамаев рассказал о том, как поменялось в тюрьме его мировоззрение

Футболист «Ростова» Павел Мамаев рассказал о том, как поменялись его взгляды на жизнь во время пребывания в колонии.

«Ценность всего стала выше! На многие вещи в жизни у меня поменялись взгляды. Семейные отношения, в целом отношение к людям. Осознал значение слова «друг». Многие люди не то, чтобы отвернулись… Они говорили про поддержку в любой ситуации, но повели себя немного по-другому. Со мной остались единицы — по пальцам одной руки можно пересчитать», — заявил 31-летний футболист в интервью супруге Алане.

Павел Мамаев был осуждён на один год и пять месяцев лишения свободы после участия в серии потасовок в центре Москвы, которые состоялись в октябре 2018 года. Спортсмен вышел на свободу по условно-досрочному освобождению 17 сентября.

Ранее Мамаев заявил, что не держит обид на «Краснодар».