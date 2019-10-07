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Комбаров назвал причину отставки Кононова 

Газета.Ru + ещё 1 41 минуту назад
Комбаров назвал причину отставки Кононова
Фото: РИА Новости
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
"Главное — отсутствие результата. Плюс "Спартак" — это та команда, где давление болельщиков влияет на многие факторы. Это касается и решений руководства, и самого тренера. Не будь такого давления, возможно, он не подал бы в отставку. Но главное — это, конечно, результат", — цитирует Комбарова Sport24.
Защитник перешел из московского клуба в "Крылья Советов" летом 2019 года.
Ранее Комбаров назвал причину ухода из "Спартака".
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Футбол , Олег Кононов , Дмитрий Комбаров , Спартак , Крылья Советов
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