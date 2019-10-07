Комбаров назвал причину отставки Кононова 

Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
"Главное — отсутствие результата. Плюс "Спартак" — это та команда, где давление болельщиков влияет на многие факторы. Это касается и решений руководства, и самого тренера. Не будь такого давления, возможно, он не подал бы в отставку. Но главное — это, конечно, результат", — цитирует Комбарова Sport24.
Защитник перешел из московского клуба в "Крылья Советов" летом 2019 года.
Ранее Комбаров назвал причину ухода из "Спартака".